Выпуск новостей за 9:00 "Суд" над украинскими пленными. Реакция НАТО на российскую агрессию

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 9:00 – в Крыму начинается суд над пленными украинскими моряками. Россияне судят пленников, несмотря на то, что европейские страны на заседании Совета Безопасности ООН призвали отпустить всех пленных. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение военного положения в Украине поддерживают, а действия России – резко осуждают.

Также в выпуске: Рада на месяц ввела военное положение в десяти областях Украины. На Востоке двое военных получили ранения, пророссийские боевики открывали огонь 18 раз.