Выпуск новостей за 9:00: Суд отпустил экс-беркутовцев из-под стражи. Газовые переговоры в Вене

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 9:00 – Апелляционный суд Киева поздно ночью таки изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам. В Вене уже четвертый день продолжаются газовые переговоры относительно транзитного контракта Украины и России. Это уже финальная стадия.

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После того, как Апелляционный суд Киева отпустил экс-беркутовцев из-под стражи, активисты начали блокировать Лукьяновское СИЗО. Именно оттуда их должны повезти на обмен. В то же время люди пытаются этому помешать.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 29 декабря на КПВВ Майорск состоится обмен с боевиками ОРДЛО.

В Кропивницком народная мастерица плетет куклы-мотанки, которые передает военным на фронт. Уверяет, они приносят удачу и берегут воинов от вражеских пуль.