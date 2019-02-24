Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии
В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики продолжают обстрелы по позициям ВСУ. Только за минувшие сутки враг 44 раза нарушил режим тишины. На границе Венесуэлы и Колумбии произошли масштабные столкновения. Диктатор Николас Мадуро направил туда военных, чтобы не пустить в страну гуманитарный груз, однако когда фуры пытались пересечь границу, солдаты их подожгли.
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Источник: 24 канал
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