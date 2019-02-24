Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики продолжают обстрелы по позициям ВСУ. Только за минувшие сутки враг 44 раза нарушил режим тишины. На границе Венесуэлы и Колумбии произошли масштабные столкновения. Диктатор Николас Мадуро направил туда военных, чтобы не пустить в страну гуманитарный груз, однако когда фуры пытались пересечь границу, солдаты их подожгли.

Также в выпуске: В Харькове более тысячи человек вышли на акцию "Марш злых харьковчан". Как финалисты нацотбора Евровидения ответили на вопрос о статусе Крыма.