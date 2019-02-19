Выпуск новостей за 9:00: Тайный визит Порошенко для чествования Героев Майдана. Новости Фронта
В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 09:00 – на улицу Институтскую пришли желающие, чтобы почтить память погибших Героев Небесной Сотни. Однако правоохранители не пропускали к Мемориалу из-за запланированного визита Порошенко. Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных из тяжелого вооружения. За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь 12 раз, четверо военных ранены.
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Источник: 24 канал
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