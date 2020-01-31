Выпуск новостей за 9:00: Тяжелое вооружение от боевиков РФ. Назначение от Зеленского

В выпуске новостей за 31 января на состоянию на 9:00 – российские наемники в который раз применили тяжелое вооружение. С артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 и 82 миллиметра "поливали" позиции наших армейцев возле Новотошковского. Президент Владимир Зеленский назначил ряд чиновников из правительства экс-премьера Азарова, которые попадают под действие закона "О очистки власти".

Также в выпуске: Европейский Союз призвал членов организации безопасности ОБСЕ не признавать российские паспорта на территории оккупированного Донбасса. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. Все из-за распространения опасного коронавируса за пределами Китая. Госсекретарь США Майк Помпео в Украине. Его самолет приземлился в столице накануне.