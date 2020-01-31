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      Выпуск новостей за 9:00: Тяжелое вооружение от боевиков РФ. Назначение от Зеленского

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января на состоянию на 9:00 – российские наемники в который раз применили тяжелое вооружение. С артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 и 82 миллиметра "поливали" позиции наших армейцев возле Новотошковского. Президент Владимир Зеленский назначил ряд чиновников из правительства экс-премьера Азарова, которые попадают под действие закона "О очистки власти".

      Также в выпуске:

      Европейский Союз призвал членов организации безопасности ОБСЕ не признавать российские паспорта на территории оккупированного Донбасса.

      Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. Все из-за распространения опасного коронавируса за пределами Китая.

      Госсекретарь США Майк Помпео в Украине. Его самолет приземлился в столице накануне.

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      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Выпуск новостей
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