Выпуск новостей за 9:00: Тяжелое вооружение от боевиков РФ. Назначение от Зеленского
В выпуске новостей за 31 января на состоянию на 9:00 – российские наемники в который раз применили тяжелое вооружение. С артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 и 82 миллиметра "поливали" позиции наших армейцев возле Новотошковского. Президент Владимир Зеленский назначил ряд чиновников из правительства экс-премьера Азарова, которые попадают под действие закона "О очистки власти".
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