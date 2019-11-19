Выпуск новостей за 9:00: Трагедия на Львовщине. Обвал моста во Франции

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 9:00 – на территории военной части в селе Старычи произошел пожар. Погиб один офицер, еще один получил ожоги. В небольшом городке под Тулузой во Франции обрушился подвесной мост. Двое людей погибли, троих удалось спасти.

Также в выпуске: На Хмельнитчине мужчина привязал свою собаку к машине и протащил полтора километра по дороге. Крупнейший город Австралии страдает от лесных пожаров, которые уже более недели бушуют в Новом Южном Уэльсе. В Тбилиси полиция разогнала митингующих, которые блокировали вход в парламент.