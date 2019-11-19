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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Трагедия на Львовщине. Обвал моста во Франции

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 9:00 – на территории военной части в селе Старычи произошел пожар. Погиб один офицер, еще один получил ожоги. В небольшом городке под Тулузой во Франции обрушился подвесной мост. Двое людей погибли, троих удалось спасти.

      Также в выпуске:

      На Хмельнитчине мужчина привязал свою собаку к машине и протащил полтора километра по дороге.

      Крупнейший город Австралии страдает от лесных пожаров, которые уже более недели бушуют в Новом Южном Уэльсе.

      В Тбилиси полиция разогнала митингующих, которые блокировали вход в парламент.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Франции Новости Львова Новости политики
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