Выпуск новостей за 9:00: Трагедия на Львовщине. Обвал моста во Франции
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 9:00 – на территории военной части в селе Старычи произошел пожар. Погиб один офицер, еще один получил ожоги. В небольшом городке под Тулузой во Франции обрушился подвесной мост. Двое людей погибли, троих удалось спасти.
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