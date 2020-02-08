Выпуск новостей за 9:00: Трагедия в Полтаве. Торнадо из летучих мышей в Австралии

В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 9:00 – в Полтаве 18-летняя девушка застрелила своего инструктора. От пулевого ранения в голову 64-летний мужчина скончался на месте. Жители австралийского города Ингэм смогли наблюдать торнадо из летучих мышей. К слову, этих животных запрещено истреблять, ибо они защищены законом. Местная власть делает попытки "отогнать" летучих мышей обратно в лес.

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