Выпуск новостей за 9:00: Трагедия во Львове. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 9:00 – подростка ударило током на железной дороге. Он умер на месте. Известно, что во время удара юноша находился на крыше вагона. Несмотря на четвертый день разведения сил в Золотом, на передовой все же не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки российские наемники 15 раз открывали огонь в сторону наших позиций.

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