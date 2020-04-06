Выпуск новостей за 9:00: Трансляция уроков онлайн. Снижение смертности от коронавируса в Италии

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 9:00 – в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". На время карантина для учеников 5-11 классов по четкому расписанию украинские телеканалы будут транслировать уроки. В Италии снизилась смертность от COVID-19. За минувшие сутки в стране умерло 525 человек. Это – наименьшее количество погибших с 19 марта.

Также в выпуске: На Кировоградщине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Королева Великобритании в пятый раз за время правления обратилась к нации. Премьер-министр Ирландии вернется к медицинской практике из-за распространения коронавируса. Коронавирус обнаружили у малайской тигрицы в зоопарке Нью-Йорка.