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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Трансляция уроков онлайн. Снижение смертности от коронавируса в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 9:00 – в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". На время карантина для учеников 5-11 классов по четкому расписанию украинские телеканалы будут транслировать уроки. В Италии снизилась смертность от COVID-19. За минувшие сутки в стране умерло 525 человек. Это – наименьшее количество погибших с 19 марта.

      Также в выпуске:

      На Кировоградщине зафиксировали первую смерть от коронавируса.

      Королева Великобритании в пятый раз за время правления обратилась к нации.

      Премьер-министр Ирландии вернется к медицинской практике из-за распространения коронавируса.

      Коронавирус обнаружили у малайской тигрицы в зоопарке Нью-Йорка.

      Теги: Выпуск новостей
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