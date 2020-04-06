Выпуск новостей за 9:00: Трансляция уроков онлайн. Снижение смертности от коронавируса в Италии
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 9:00 – в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". На время карантина для учеников 5-11 классов по четкому расписанию украинские телеканалы будут транслировать уроки. В Италии снизилась смертность от COVID-19. За минувшие сутки в стране умерло 525 человек. Это – наименьшее количество погибших с 19 марта.
Также в выпуске:
На Кировоградщине зафиксировали первую смерть от коронавируса.
Королева Великобритании в пятый раз за время правления обратилась к нации.
Премьер-министр Ирландии вернется к медицинской практике из-за распространения коронавируса.
Коронавирус обнаружили у малайской тигрицы в зоопарке Нью-Йорка.
Читайте также
Выбор редакции
-
Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19сегодня , 10:39
-
У тигра из зоопарка Нью-Йорка обнаружили коронавируссегодня , 08:46
-
Оккупанты 13 раз били по украинским позициям, один защитник раненсегодня , 07:53
-
В "Слуге народа" назвали даты внеочередного заседания Радысегодня , 09:10
-
9 тысяч граждан вернулись в Украину за минувшие суткисегодня , 10:14
-
Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусомсегодня , 10:40