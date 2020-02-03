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      Выпуск новостей за 9:00: Убийство пластического хирурга. Президент Турции в Украине

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за третье февраля по состоянию на 9:00 – в Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Нападение произошло во дворе жилого дома, где погибший снимал квартиру вместе с семьей. Неизвестный подбежал к жертве, несколько раз выстрелил и забрал у него пакет. Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня приедет с рабочим визитом в Украину.

      Также в выпуске:

      Иран предлагал семьям погибших украинцев в катастрофе МАУ по 80 тысяч долларов, но те отказались. Владимир Зеленский заявил, что этой суммы недостаточно, от Ирана будут требовать больше.

      На юге Лондона неизвестный напал на людей с ножом. По предварительным данным, пострадавших – двое. Полиция застрелила нападавшего.

      Третий самолет с украинцами вернулся с китайского острова Хайнань. Симптомов, которые могут указывать на наличие коронавируса, не обнаружили.

      Главные новости 2 февраля: убийство в Киеве, переписка Шевченко, продолжение собачьего скандала
      сегодня
      1968
      Теги: Новости Турции Убийство Новости Киева Выпуск новостей
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