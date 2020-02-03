Выпуск новостей за 9:00: Убийство пластического хирурга. Президент Турции в Украине

В выпуске новостей за третье февраля по состоянию на 9:00 – в Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Нападение произошло во дворе жилого дома, где погибший снимал квартиру вместе с семьей. Неизвестный подбежал к жертве, несколько раз выстрелил и забрал у него пакет. Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня приедет с рабочим визитом в Украину.

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На юге Лондона неизвестный напал на людей с ножом. По предварительным данным, пострадавших – двое. Полиция застрелила нападавшего.

Третий самолет с украинцами вернулся с китайского острова Хайнань. Симптомов, которые могут указывать на наличие коронавируса, не обнаружили.