Выпуск новостей за 9:00: Увеличение больных на Тернопольщине. Поезд с украинцами из России

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 9:00 – количество зараженных коронавирусом медиков в Монастырском районе на Тернопольщине увеличилось до 24. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь. Последний спецпоезд с эвакуированными украинцами прибыл из Москвы в Киев утром. Вернулись домой 716 наших граждан.

Также в выпуске: Общее количество больных в Украине по итогам субботы составляет 356. Количество выздоровевших на данный момент – 5, погибших – уже 9. С 30 марта Россия закрывает границы. Все автомобильные, железнодорожные и пешеходные пропускные пункты будут закрыты для пересечения. Вторая партия медсредств из Китая: самолет с защитными масками, костюмами и другими противоэпидемическими средствами прибудет в Украину 29 марта.