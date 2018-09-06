Выпуск новостей за 9:00: В Киеве разбился вертолет. Новости с фронта

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 09:00 – в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. Два человека пострадали, известно, что их доставили в больницу. По предварительной информации никто не погиб. Российские наемники продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. За прошедшие сутки они открывали огонь по позициям ВСУ 31 раз, один украинский военный погиб.

Также в выпуске: В Дубае из аэропорта не выпускают пассажиров Нью-Йоркского самолета, которых скосила неизвестная инфекция.



В Одессе стреляли в волонтера, члена координационного совета Нацполиции в области Андрея Вагапова.



Японию встряхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла.