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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Вспышка коронавируса на Житомирщине. Помощь Украине от Евросоюза

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 9:00 – в городе Малин Житомирской области коронавирусом заболели 8 человек. Все они праздновали приезд друга из Польши. Евросоюз предоставит Украине 190 миллионов на борьбу с коронавирусом.

      Также в выпуске:

      Неизвестный сообщил о минировании больницы в Киеве, где находятся больные коронавирусом.

      Правоохранители вручили подозрение мужчине, который устроил пожар в Чернобыльской зоне.

      Обмен с ОРДЛО может произойти до Пасхи.

      На передовой один военнослужащий получил ранение.

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Евросоюз Новости Житомира
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