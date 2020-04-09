Выпуск новостей за 9:00: Вспышка коронавируса на Житомирщине. Помощь Украине от Евросоюза
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 9:00 – в городе Малин Житомирской области коронавирусом заболели 8 человек. Все они праздновали приезд друга из Польши. Евросоюз предоставит Украине 190 миллионов на борьбу с коронавирусом.
Также в выпуске:
Неизвестный сообщил о минировании больницы в Киеве, где находятся больные коронавирусом.
Правоохранители вручили подозрение мужчине, который устроил пожар в Чернобыльской зоне.
Обмен с ОРДЛО может произойти до Пасхи.
На передовой один военнослужащий получил ранение.
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