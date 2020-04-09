Выпуск новостей за 9:00: Вспышка коронавируса на Житомирщине. Помощь Украине от Евросоюза

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 9:00 – в городе Малин Житомирской области коронавирусом заболели 8 человек. Все они праздновали приезд друга из Польши. Евросоюз предоставит Украине 190 миллионов на борьбу с коронавирусом.

Также в выпуске: Неизвестный сообщил о минировании больницы в Киеве, где находятся больные коронавирусом. Правоохранители вручили подозрение мужчине, который устроил пожар в Чернобыльской зоне. Обмен с ОРДЛО может произойти до Пасхи. На передовой один военнослужащий получил ранение.