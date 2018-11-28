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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 9:00: Встреча Трампа и Путина под угрозой. Прощание с украинским героем

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 9:00 – Дональд Трамп планирует отменить встречу с Владимиром Путиным из-за агрессии РФ в Азовском море. Они должны были встретиться на саммите "Большой двадцатки", который состоится 30 ноября в Буэнос-Айресе. На Черкасщине попрощались с украинским военным, который погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе.

      Также в выпуске:

      15 украинским морякам псевдосуд избрал меру пресечения, другие ждут решения 28 ноября.

      Руководители областей, в которых от 28 ноября будет действовать военное положение, призывают сохранять спокойствие и не паниковать.

      На передовой относительно спокойно, враг пять раз обстрелял позиции ВСУ.

      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Владимир Путин Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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