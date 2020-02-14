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      Выпуск новостей за 9:00: Встреча Зеленского с главой Совбеза России. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля состоянию на 9:00 – Владимир Зеленский вероятно встречался с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". За прошедшие сутки российские наемники 6 раз открывали огонь по украинским позициям, однако обошлось без потерь.

      Также в выпуске:

      Бразильские ученые зафиксировали рекордный максимум температуры ледяного материка – почти 21 градус тепла по Цельсию.

      Американский Сенат ограничил полномочия Дональду Трампу относительно военных действий против Ирана.

      Украина заберет своих граждан из китайского Уханя на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский
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