Выпуск новостей за 9:00: Встреча Зеленского с главой Совбеза России. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 14 февраля состоянию на 9:00 – Владимир Зеленский вероятно встречался с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". За прошедшие сутки российские наемники 6 раз открывали огонь по украинским позициям, однако обошлось без потерь.

Также в выпуске: Бразильские ученые зафиксировали рекордный максимум температуры ледяного материка – почти 21 градус тепла по Цельсию. Американский Сенат ограничил полномочия Дональду Трампу относительно военных действий против Ирана. Украина заберет своих граждан из китайского Уханя на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.