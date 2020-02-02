Выпуск новостей за 9:00: Выборы в ОРДЛО. Смерть от коронавируса на Филиппинах

В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 9:00 – выборы на оккупированном Донбассе могут состояться уже в конце октября. Об этом надеются договориться на предстоящей нормандской встрече в мае. От коронавируса умер первый человек за пределами Китая. На Филиппинах от атипичной пневмонии умер 44-летний мужчина. Болезнь добралась до 25 стран мира.

Также в выпуске: Харьковский сурок Тимка спрогнозировал раннюю весну. Россия не пустила к себе самолет с эвакуированными из Китая гражданами Германии. Украинские порты отдали катарской и грузино-швейцарской компаниям.