Выпуск новостей за 9:00: Выборы в ОРДЛО. Смерть от коронавируса на Филиппинах
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 9:00 – выборы на оккупированном Донбассе могут состояться уже в конце октября. Об этом надеются договориться на предстоящей нормандской встрече в мае. От коронавируса умер первый человек за пределами Китая. На Филиппинах от атипичной пневмонии умер 44-летний мужчина. Болезнь добралась до 25 стран мира.
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