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      Выпуск новостей за 9:00: Взрыв гранаты на Киевщине. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 9:00 – на Киевщине мужчина хотел подорвать гранатой соседскую семью, но на больничной койке оказался сам. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь, под атаки попали украинские защитники неподалеку от Березового, Луганского и Новолуганского.

      Также в выпуске:

      Разумков прокомментировал ситуацию с полиграфом, он считает, что вокруг "слуг народа" и детектора лжи слишком много внимания.

      Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4.

      Уменьшения субсидий в этом году не будет, – Гончарук.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Киева Взрыв
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