Выпуск новостей за 9:00: Взрыв гранаты на Киевщине. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 9:00 – на Киевщине мужчина хотел подорвать гранатой соседскую семью, но на больничной койке оказался сам. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь, под атаки попали украинские защитники неподалеку от Березового, Луганского и Новолуганского.

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