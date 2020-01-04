Выпуск новостей за 9:00: Взрыв в клубе на Тернопольщине. Интенсивные обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 9:00 – взрыв в сельском клубе на Тернопольщине. Восемь детей оказались в реанимации. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Штаб ООС зафиксировал в течение дня три атаки боевиков, однако интенсивные. Кроме гранатометов российские наемники взялись обстреливать наших воинов из пулеметов и стрелкового оружия.

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