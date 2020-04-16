Выпуск новостей за 9:00: Взрыв во Львове. Арест Шайтанова
В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 9:00 – возле одной из львовских больниц произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний местный житель. Прибежавшие на звук очевидцы, обнаружили в кустах изуродованное тело. Генерала-майора СБУ Валерия Шайтанова, который шпионил в пользу России, столичный Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца.
Также в выпуске:
На Буковине священник с коронавирусом отказался от изоляции.
В Крыму ФСБ задержала 2 человек – российскую военную и гражданина Украины, которые якобы шпионили в пользу Украины.
В Днепре перекопали дорогу к церкви.
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