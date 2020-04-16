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      Выпуск новостей за 9:00: Взрыв во Львове. Арест Шайтанова

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 9:00 – возле одной из львовских больниц произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний местный житель. Прибежавшие на звук очевидцы, обнаружили в кустах изуродованное тело. Генерала-майора СБУ Валерия Шайтанова, который шпионил в пользу России, столичный Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца.

      Также в выпуске:

      На Буковине священник с коронавирусом отказался от изоляции.

      В Крыму ФСБ задержала 2 человек – российскую военную и гражданина Украины, которые якобы шпионили в пользу Украины.

      В Днепре перекопали дорогу к церкви.

      Теги: Выпуск новостей Новости Львова Задержание Шайтанова
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