Выпуск новостей за 9:00: Взрыв во Львове. Арест Шайтанова

В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 9:00 – возле одной из львовских больниц произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний местный житель. Прибежавшие на звук очевидцы, обнаружили в кустах изуродованное тело. Генерала-майора СБУ Валерия Шайтанова, который шпионил в пользу России, столичный Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца.

Также в выпуске: На Буковине священник с коронавирусом отказался от изоляции. В Крыму ФСБ задержала 2 человек – российскую военную и гражданина Украины, которые якобы шпионили в пользу Украины. В Днепре перекопали дорогу к церкви.