Выпуск новостей за 9:00: Задержание журналистов в Венесуэле. Землетрясение в Индонезии
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 09:00 – в Венесуэле после покушения на Мадуро задержали 11 журналистов. Полиция задержала еще и шестерых предположительно причастных к нападению. Они якобы готовили операцию в течение полугода. Из-за землетрясения на популярном курорте в Индонезии погибли не менее 91 человека, еще сотня – ранены.
Также в выпуске:
В Киеве мужчина сгорел в перевернутом автомобиле после ДТП.
Боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Полиция задержала воров, которые ограбили ювелирный завод.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Азовское море станет российским: британский эксперт посоветовал Украине, как это предотвратитьсегодня, 09:50
-
Война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата, – Филаретсегодня, 08:41
-
Главные новости 5 августа: убийство бойца ВСУ, крушение в Альпах, покушение на лидера Венесуэлысегодня, 08:02
Комментарии