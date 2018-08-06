Выпуск новостей за 9:00: Задержание журналистов в Венесуэле. Землетрясение в Индонезии

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 09:00 – в Венесуэле после покушения на Мадуро задержали 11 журналистов. Полиция задержала еще и шестерых предположительно причастных к нападению. Они якобы готовили операцию в течение полугода. Из-за землетрясения на популярном курорте в Индонезии погибли не менее 91 человека, еще сотня – ранены.

Также в выпуске: В Киеве мужчина сгорел в перевернутом автомобиле после ДТП. Боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Полиция задержала воров, которые ограбили ювелирный завод.