Выпуск новостей за 9:00: Заявление Волкера о пророссийских санкциях. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 9:00 – Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут ужесточить санкции из-за агрессии России на Азовском море. На Донбассе планируют объявить новогоднее перемирие, за прошедшие сутки один военный погиб, трое – ранены.
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Источник: 24 канал
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