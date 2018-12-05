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      Выпуск новостей за 9:00: Заявление Волкера о пророссийских санкциях. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 9:00 – Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут ужесточить санкции из-за агрессии России на Азовском море. На Донбассе планируют объявить новогоднее перемирие, за прошедшие сутки один военный погиб, трое – ранены.

      Также в выпуске:

      В Оболонском суде состоится последнее заседание по делу Януковича.

      Российский омбудсмен заявила, что украинские моряки получат необходимое лечение в следственных изоляторах.

      Теги: Санкции Конфликт в Азовском море Курт Волкер Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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