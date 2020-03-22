Выпуск новостей за 9:00: Закрытие пунктов пропуска на Донбассе. Новые данные о коронавирусе
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 9:00 – сегодня в полночь полностью закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию. Коронавирус продолжает распространяться Украины. За эти сутки инфекцию подхватили еще 6 наших граждан.
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