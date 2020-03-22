10:41
22 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 9:00: Закрытие пунктов пропуска на Донбассе. Новые данные о коронавирусе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 9:00 – сегодня в полночь полностью закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию. Коронавирус продолжает распространяться Украины. За эти сутки инфекцию подхватили еще 6 наших граждан.

      Также в выпуске:

      В Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      В соцсетях начался флешмоб с хэштегом "stayathomechallenge". Обязательным аксессуаром этого вызова является туалетная бумага.

      Власти города Фармингтон в США решила добавить магии в сложные времена. Чтобы подбодрить местных жителей, которые обеспокоены коронавирусом, центральную улицу украсили фонариками.

      Магнитные бури в марте 2020 года: актуальный прогноз
      сегодня
      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:20 Скандальная группа "Коломойский – Аваков": почему на самом деле избавились от Рябошапки
      Олена Трибушна
      сегодня , 08:30 Беспроцентные кредиты и соцвыплаты: как мировые гиганты спасают людей, бизнес и экономику
      Анатолій Амелін
      сегодня , 08:01 Коммуналка, ЕСВ, штрафы: как изменили выплаты на время карантина
      Юлія Поскробок
      сегодня , 07:20 Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      Ірина Поліщук
      сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук