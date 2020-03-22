Выпуск новостей за 9:00: Закрытие пунктов пропуска на Донбассе. Новые данные о коронавирусе

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 9:00 – сегодня в полночь полностью закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию. Коронавирус продолжает распространяться Украины. За эти сутки инфекцию подхватили еще 6 наших граждан.

Также в выпуске: В Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В соцсетях начался флешмоб с хэштегом "stayathomechallenge". Обязательным аксессуаром этого вызова является туалетная бумага. Власти города Фармингтон в США решила добавить магии в сложные времена. Чтобы подбодрить местных жителей, которые обеспокоены коронавирусом, центральную улицу украсили фонариками.