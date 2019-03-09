Выпуск новостей за 9:00: Запрет въезда австрийскому журналисту. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 9:00 – Украина запретила въезд австрийскому журналисту – из-за того, что посещал оккупированные Россией территории, использовал штампы кремлевской пропаганды в своих материалах и даже отрицал агрессию РФ в Украине. Боевики обстреляли украинских военных в первый день тишины: на передовой зафиксировали один обстрел, обошлось без жертв и раненых.

Также в выпуске: Главные фигуранты по делу о хищении в "Спецтехноэкспорте" вышли из СИЗО под залог. Жизнь в оккупированных Донецке и Луганске: вынужденные переселенцы рассказали о горькой реальности. В Чехии и ОАЭ началась выставка "Квантовый скачок Шевченко". К этому рождению Тараса Шевченко полномочные послы 13 стран записали видео, где декламируют отрывки из его поэзии.