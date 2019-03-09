Выпуск новостей за 9:00: Запрет въезда австрийскому журналисту. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 9:00 – Украина запретила въезд австрийскому журналисту – из-за того, что посещал оккупированные Россией территории, использовал штампы кремлевской пропаганды в своих материалах и даже отрицал агрессию РФ в Украине. Боевики обстреляли украинских военных в первый день тишины: на передовой зафиксировали один обстрел, обошлось без жертв и раненых.
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Источник: 24 канал
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