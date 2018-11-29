Выпуск новостей за 9:00: Женщина-президент в Грузии. Пожар в Министерстве финансов в Киеве

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 9:00 – впервые победителем на выборах в Грузии стала женщина. Государство возглавила независимый кандидат Соломе Зурабишвили, которая при президентстве Михаила Саакашвили занимала должность министра иностранных дел. В здании Министерства финансов в Киеве вспыхнул пожар, всех работников эвакуировали.

Также в выпуске: Жители Мариуполя вышли на митинг и требуют, чтобы Россия освободила пленных украинских моряков и разблокировала Керченский пролив. В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной. Временная следственная комиссия проведет выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк. В Одессе мужчины в масках напали на нардепа Анатолия Гриценко.