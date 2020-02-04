Выпуск новостей за 9:00: Жуткая авария на Днепропетровщине. Мера пресечения Кузьменко

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 9:00 – в Каменском водитель автобуса со школьниками умер за рулем. В этот момент в транспорте находились 20 детей: к счастью, никто из них не пострадал. Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета Юлия Кузьменко остается под стражей. Печерский районный суд не изменил ей меру пресечения.

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