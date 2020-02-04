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      Выпуск новостей за 9:00: Жуткая авария на Днепропетровщине. Мера пресечения Кузьменко

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 9:00 – в Каменском водитель автобуса со школьниками умер за рулем. В этот момент в транспорте находились 20 детей: к счастью, никто из них не пострадал. Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета Юлия Кузьменко остается под стражей. Печерский районный суд не изменил ей меру пресечения.

      Также в выпуске:

      "Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню, которая произошла накануне в Лондоне.

      В Минздраве сообщили, что госпитализированные с подозрением на коронавирус в Киеве оказались незараженными.

      Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о катастрофе рейса МН-17.

      Впервые с начала сезона синоптики прогнозируют настоящую зиму. Южный циклон принесет сильные снегопады почти во все области.

       

      Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака
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      Теги: Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Аварии и ДТП Новости Днепра Выпуск новостей
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