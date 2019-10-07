Выпуск новостей за 9: 00: Авария на автогонках в Черкассах. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 9:00 – во время автогонок в Черкассах один из участников не справился с управлением и въехал в зрителей. За жизнь одного из пострадавших борются медики, он в тяжелом состоянии в реанимации. На Донбассе снова потери: в районе Красногоровки, что под Донецком погиб боец. Еще один украинский защитник получил ранения.

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