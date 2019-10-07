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      Выпуск новостей за 9: 00: Авария на автогонках в Черкассах. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 9:00 – во время автогонок в Черкассах один из участников не справился с управлением и въехал в зрителей. За жизнь одного из пострадавших борются медики, он в тяжелом состоянии в реанимации. На Донбассе снова потери: в районе Красногоровки, что под Донецком погиб боец. Еще один украинский защитник получил ранения.

      Также в выпуске:

      На пивном фестивале в Германии установили новый рекорд – наибольшее количество пьяных посетителей на электросамокатах.

      На Черниговщине сразу два праздничных застолья закончились пищевыми отравлениями: 88 человек госпитализированы, среди них – 22 ребенка.

      По прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом в Украине переболеют почти шесть миллионов украинцев.

      В результате антиправительственных демонстраций в Иране погибли более 100 человек, еще свыше шести тысяч пострадали.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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