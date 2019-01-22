Выпуск новостей за 9: 00: День Соборности Украины. Захват в плен бойца ВСУ

В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 9:00 – сегодня украинцы отмечают День Соборности, по всей Украине люди возьмутся за руки в знак символического объединения Запада и Востока. На Донбассе пророссийские боевики захватили в плен украинского военного.

Также в выпуске: Возле Керченского пролива загорелись два корабля: минимум 14 погибших, еще 5 пропавших без вести. Украина, Евросоюз и Россия обсудили транзит российского газа через Украину. Целью пророссийских боевиков на Донбассе часто становятся мирные кварталы.