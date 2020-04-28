Выпуск новостей за 9: 00: фиксация НЛО Пентагоном. Антиправительственные протесты в Ливане
В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 9:00 – в Пентагоне показали подтвержденные кадры с НЛО. Минобороны США официально обнародовало видеозаписи, которые сняли их военные самолеты в период между 2004-м и 2015-м годами. В Ливане обострились антиправительственные протесты. Демонстрации из-за экономического кризиса переросли в столкновения с силовиками.
Также в выпуске новостей на канале 24:
Около сотни активистов накануне требовали отставки генпрокурорки Ирины Венедиктовой.
Пока ресторанный бизнес страдает от карантинных ограничений, элитное столичное заведение нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко продолжает работать и принимать вип-посетителей.
Уже в эту пятницу в Украине могут заработать продуктовые рынки. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении.
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