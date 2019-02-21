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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      Выпуск новостей за 9: 00: иск Тимошенко против Порошенко. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 9:00 – Юлия Тимошенко подала иск против Петра Порошенко. По ее мнению, действующий гарант проводит незаконную агитацию. Но в итоге суд вернул иск, потому что он был подан с нарушениями. Пророссийские оккупанты продолжают нарушать Минские договоренности. За последние сутки враг выпустил 125 мин по позициям наших защитников, один украинский воин погиб

      Также в выпуске:

      На заседании Генассамблеи ООН Петр Порошенко предложил несколько шагов, которые могут закончить российскую агрессию.

      Вступили в силу изменения к Конституции, в которых официально закреплено стремление Украины стать частью Европейского Союза и Североатлантического альянса.

      Активисты группы "Кто заказал Катю Гандзюк" считают, что руководитель Нацполиции Херсонской области Артур Мериков причастен к убийству активистки.

      blog_ava
      Главные новости 20 февраля: Украина почтила память Небесной Сотни, Порошенко выступил в ООН
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      Теги: Украина – Россия Выпуск новостей Война Война на Донбассе Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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