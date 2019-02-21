Выпуск новостей за 9: 00: иск Тимошенко против Порошенко. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 9:00 – Юлия Тимошенко подала иск против Петра Порошенко. По ее мнению, действующий гарант проводит незаконную агитацию. Но в итоге суд вернул иск, потому что он был подан с нарушениями. Пророссийские оккупанты продолжают нарушать Минские договоренности. За последние сутки враг выпустил 125 мин по позициям наших защитников, один украинский воин погиб

Также в выпуске: На заседании Генассамблеи ООН Петр Порошенко предложил несколько шагов, которые могут закончить российскую агрессию. Вступили в силу изменения к Конституции, в которых официально закреплено стремление Украины стать частью Европейского Союза и Североатлантического альянса. Активисты группы "Кто заказал Катю Гандзюк" считают, что руководитель Нацполиции Херсонской области Артур Мериков причастен к убийству активистки.