Выпуск новостей за 9: 00: эвакуация людей с лайнера в Японии. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 9:00 – все пассажиры и члены экипажа покинули находящийся у берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess, где от коронавируса погибли семь человек. Боевики все чаще применяют тяжелое вооружение на передовой. Накануне из артиллерии калибра 152 миллиметра и минометов били по окрестностям Красногоровки.

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