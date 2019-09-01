Выпуск новостей за 9:00: Дефицит учителей в школах. Годовщина начала Второй мировой войны

В выпуске новостей от 1 сентября по состоянию на 9:00 – учителей тысячами готовят педагогические вузы, но после получения диплома они не идут работать в школы. Сейчас учителя в дефиците, особенно в селах. В польском Велюне на границе с Германией начали отмечать 80 годовщину начала Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский тоже присоединится к отмечанию этой трагической даты.

Также в выпуске: Пророссийские боевики в течение 31 августа установили антирекорд на Донбассе: там зафиксировали 20 обстрелов. Половина Лисичанска, что на Луганщине, осталась без водоснабжения из-за пожара на водоканале. Пожар в детском лагере на Ивано-Франковщине унес жизнь подростка. Как преодолеть дефицит учителей в школах: что предлагает Минобразования.

Источник: 24 канал