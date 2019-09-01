Выпуск новостей за 9:00: Дефицит учителей в школах. Годовщина начала Второй мировой войны
В выпуске новостей от 1 сентября по состоянию на 9:00 – учителей тысячами готовят педагогические вузы, но после получения диплома они не идут работать в школы. Сейчас учителя в дефиците, особенно в селах. В польском Велюне на границе с Германией начали отмечать 80 годовщину начала Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский тоже присоединится к отмечанию этой трагической даты.
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