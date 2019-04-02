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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9: 00: Мир одобрил украинские выборы. Поджог закарпатской долины нарциссов

      Выпуск новостей 52 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 9:00 – Западный мир одобряет выборы в Украине. Об этом заявили представители стран "Большой семерки". Закарпатская долина нарциссов в опасности. За последние дни местные пожарные дважды спасали территорию заповедника от распространения огня.

      Также в выпуске:

      Один из пострадавших от взрывов в Кропивницком умер в больнице.

      Главы МИД стран НАТО обсудят угрозу России.

      Общественное организует дебаты для кандидатов во втором туре выборов.

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      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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