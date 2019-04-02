Выпуск новостей за 9: 00: Мир одобрил украинские выборы. Поджог закарпатской долины нарциссов
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 9:00 – Западный мир одобряет выборы в Украине. Об этом заявили представители стран "Большой семерки". Закарпатская долина нарциссов в опасности. За последние дни местные пожарные дважды спасали территорию заповедника от распространения огня.
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Источник: 24 канал
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