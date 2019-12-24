Выпуск новостей за 9: 00: Новые сканеры на границе. В Индонезии автобус упал в пропасть

В выпуске новостей за 24 декабря, по состоянию на 9:00 – на украинско-польской границе начал работу сканер, который детально проверяет грузовики. Теперь всего за 15 минут можно узнать содержание и состав прицепа, или же найти все сокровенные тайники машины. В Индонезии на острове Суматра пассажирский автобус упал в глубокую пропасть. В результате аварии погибли по меньшей мере 24 человека.

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