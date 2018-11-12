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      Выпуск новостей за 9 00: Ограничение использования полиэтилена во Львове. Авария в Лондоне

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 9:00 – Львовский городской совет призывает львовян ограничить использование полиэтиленовых пакетов, которые вредны для окружающей среды. В Лондоне автобус влетел в остановку общественного транспорта, предварительно столкнувшись с автомобилем и задев еще один автобус. В результате инцидента 20 человек получили травмы.

      Также в выпуске:

      Реакция ЕС и НАТО на "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

      Как боевики поощряли население идти на псевдовыборы в ОРДЛО.

      Последние слова саудовского журналиста Хашогги перед смертью.

      Число жертв в результате лесного пожара в Калифорнии превысило 30 человек.

       

      Теги: Выпуск новостей Экология Великобритания Аварии и ДТП Новости Львова
      Источник: 24 канал
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