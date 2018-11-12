Выпуск новостей за 9 00: Ограничение использования полиэтилена во Львове. Авария в Лондоне
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 9:00 – Львовский городской совет призывает львовян ограничить использование полиэтиленовых пакетов, которые вредны для окружающей среды. В Лондоне автобус влетел в остановку общественного транспорта, предварительно столкнувшись с автомобилем и задев еще один автобус. В результате инцидента 20 человек получили травмы.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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