Выпуск новостей за 9 00: Ограничение использования полиэтилена во Львове. Авария в Лондоне

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 9:00 – Львовский городской совет призывает львовян ограничить использование полиэтиленовых пакетов, которые вредны для окружающей среды. В Лондоне автобус влетел в остановку общественного транспорта, предварительно столкнувшись с автомобилем и задев еще один автобус. В результате инцидента 20 человек получили травмы.

Также в выпуске: Реакция ЕС и НАТО на "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Как боевики поощряли население идти на псевдовыборы в ОРДЛО. Последние слова саудовского журналиста Хашогги перед смертью. Число жертв в результате лесного пожара в Калифорнии превысило 30 человек.