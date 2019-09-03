Выпуск новостей за 9: 00: отравление шаурмой в Одессе. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 9:00 – в Одесской области 37 человек попали в больницу, потому что отравились шаурмой. Среди пострадавших 9 детей. Первые больные с острой кишечной инфекцией обратились в больницу 1 сентября. Выяснилось, что шаурму они покупали в одной точке. За сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня.

Также в выпуске: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов и Алексей Сизонович находятся в Лефортовском СИЗО. Глава ООН объявил чрезвычайную климатическую ситуацию из-за самого высокого уровня углерода в атмосфере. Прокуратура объявила подозрение еще одному владельцу сгоревшей Одесской гостиницы "Токио Стар".

Источник: 24 канал