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      Выпуск новостей за 9: 00: Победа Украины в Гааге. Спасение животных из цирка

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 9:00 – арбитражный трибунал постановил, что процесс захвата украинских моряков и кораблей у Керченского пролива в 2018 году будет открытым. У Украины есть полгода, чтобы подать все документы. В Черкасской области поселился передвижной цирк из Донецкой области и стал убежищем. Они все раньше были спасены от смерти.

      Также в выпуске:

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      Теги: Мир животных Конфликт в Азовском море Украина – Россия Трибунал в Гааге Выпуск новостей
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