Выпуск новостей за 9: 00: Победа Украины в Гааге. Спасение животных из цирка
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 9:00 – арбитражный трибунал постановил, что процесс захвата украинских моряков и кораблей у Керченского пролива в 2018 году будет открытым. У Украины есть полгода, чтобы подать все документы. В Черкасской области поселился передвижной цирк из Донецкой области и стал убежищем. Они все раньше были спасены от смерти.
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