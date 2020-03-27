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      Выпуск новостей за 9: 00: побег украинцев из самоизоляции. Очереди на польско-украинской границе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 9:00 – украинцы, которые пытаются успеть вернуться в Украину, стоят в очередях на польской стороне границы. Очереди возникли из-за карантинных ограничений. На Харьковщине 10 человек сбежали из самоизоляции. Все они недавно вернулись из-за границы, известно, что 4 из них точно контактировали с больными коронавирусом.

      Также в выпуске:

      На Тернопольщине тело умершего от коронавируса 68-летнего пенсионера медики выставили за дверь больницы в мешке и так передали родственникам.

      Кабмин смягчил правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.

      В Венгрии загорелся автобус с украинцами.

      ВОЗ призывает к агрессивной борьбе с коронавирусом.

      Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Выпуск новостей
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