Выпуск новостей за 9: 00: побег украинцев из самоизоляции. Очереди на польско-украинской границе
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 9:00 – украинцы, которые пытаются успеть вернуться в Украину, стоят в очередях на польской стороне границы. Очереди возникли из-за карантинных ограничений. На Харьковщине 10 человек сбежали из самоизоляции. Все они недавно вернулись из-за границы, известно, что 4 из них точно контактировали с больными коронавирусом.
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