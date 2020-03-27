Выпуск новостей за 9: 00: побег украинцев из самоизоляции. Очереди на польско-украинской границе

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 9:00 – украинцы, которые пытаются успеть вернуться в Украину, стоят в очередях на польской стороне границы. Очереди возникли из-за карантинных ограничений. На Харьковщине 10 человек сбежали из самоизоляции. Все они недавно вернулись из-за границы, известно, что 4 из них точно контактировали с больными коронавирусом.

Также в выпуске: На Тернопольщине тело умершего от коронавируса 68-летнего пенсионера медики выставили за дверь больницы в мешке и так передали родственникам. Кабмин смягчил правила перевозки пассажиров в общественном транспорте. В Венгрии загорелся автобус с украинцами. ВОЗ призывает к агрессивной борьбе с коронавирусом.