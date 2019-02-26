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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Выпуск новостей за 9: 00: потери на фронте. Коррупционные схемы в "Укроборонпроме"

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины погиб один украинский военный, почти 100 снарядов и мин калибра 125 миллиметров за день выпустили пророссийские боевики по позициям ВСУ. Журналисты программы "Наши деньги" вскрыли ошеломляющую коррупционную схему хищений в оборонке во главе с членом СНБО и другом Петра Порошенко.

      Также в выпуске:

      Трое молодых мужчин подорвались на взрывном устройстве в лесополосе Донецкой области.

      День крымского сопротивления российской оккупации.

      В Харькове суд огласит приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые являются фигурантами смертельного ДТП.

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      Теги: Расследования Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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