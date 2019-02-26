Выпуск новостей за 9: 00: потери на фронте. Коррупционные схемы в "Укроборонпроме"

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины погиб один украинский военный, почти 100 снарядов и мин калибра 125 миллиметров за день выпустили пророссийские боевики по позициям ВСУ. Журналисты программы "Наши деньги" вскрыли ошеломляющую коррупционную схему хищений в оборонке во главе с членом СНБО и другом Петра Порошенко.

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