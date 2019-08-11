Выпуск новостей за 9: 00: Протесты в Москве. Акция "Чистый Днепр"

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 9:00 – Россию всколыхнула новая волна протестов. Силовики задержали более трехсот активистов, десять из них – подростки. В Киеве любителям речного спорта предлагают необычную акцию. Бесплатное плавание на каяках по Днепру, а взамен нужно лишь подбирать мусор, который попадется на пути.

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Более 20 видов крафтовых сыров изготовят на семейной сырной ферме в Черкасской области. Ее основали переселенцы из Крыма, которые четыре года назад вынужденно покинули свою привычную жизнь в Ялте.

Украинские морпехи провели совместные тренировки с военными НАТО. В Грузии прошли военные учения "Ловкий дух". Более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса оттачивали совместные действия в составе объединенных международных подразделений.

За последние сутки имеем неутешительные новости с фронта. На Донбассе погиб нацгвардеец, младший лейтенант Романенко Роман.