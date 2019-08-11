15:55
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 9: 00: Протесты в Москве. Акция "Чистый Днепр"

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 9:00 – Россию всколыхнула новая волна протестов. Силовики задержали более трехсот активистов, десять из них – подростки. В Киеве любителям речного спорта предлагают необычную акцию. Бесплатное плавание на каяках по Днепру, а взамен нужно лишь подбирать мусор, который попадется на пути.

      Также в выпуске:

      Более 20 видов крафтовых сыров изготовят на семейной сырной ферме в Черкасской области. Ее основали переселенцы из Крыма, которые четыре года назад вынужденно покинули свою привычную жизнь в Ялте.

      Украинские морпехи провели совместные тренировки с военными НАТО. В Грузии прошли военные учения "Ловкий дух". Более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса оттачивали совместные действия в составе объединенных международных подразделений.

      За последние сутки имеем неутешительные новости с фронта. На Донбассе погиб нацгвардеец, младший лейтенант Романенко Роман.

      blog_ava
      40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      сегодня
      4667
      Теги: Протесты в Москве Москва Выпуск новостей Новости Днепра
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сегодня , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 383
      40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      сегодня , 14:30 40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      Наталя Сколоздра 1 4666
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сегодня , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      сегодня , 09:01 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      2241
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сегодня , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7615
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук