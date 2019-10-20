Выпуск новостей за 9: 00: Путин и Меркель обсудили Украину. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 9:00 – канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным предстоящий саммит "нормандской четверки" и транзит газа через территорию Украины. За прошедшие сутки оккупанты 15 раз открыли огонь. Под плотный минометный огонь врага попали защитники Золотого, где планируется разведение войск.
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