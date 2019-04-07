Выпуск новостей за 9: 00: Результаты первого тура выборов. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 9:00 – ЦИК уже сегодня должна объявить результаты выборов и назвать дату повторного голосования. Членам Центризбиркома осталось проверить данные в протоколах, поступивших от окружных избирательных комиссий. Накануне враг 14 раз обстреливал позиции ВСУ, двое украинских бойцов погибли.

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Источник: 24 канал