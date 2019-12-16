Выпуск новостей за 9: 00: Серьезные изменения от Дубилета. Нападение на "слугу народа"

В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 9:00 – министр Дмитрий Дубилет заявил, что бумажных больничных листов не будет, вместо них – электронная форма. Депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко избили двое неизвестных в городе Сумы. Нападение на народного избранника произошло у подъезда его дома.

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В Индии продолжаются массовые протесты. Во время беспорядков на улице погибли двое людей, еще трое умерли в больнице в результате огнестрельных ранений, нанесенных силовиками.

Дмитрий Дубилет обещает, что вскоре чиновники будут отвечать гражданам в мессенджере. А вместо бумажных квитанций об уплате услуг достаточно будет показать их в смартфоне.

В городе Сучжоу передовой 3D-принтер закончил строительство стены длиной 500 метров, которая установлена вдоль береговой линии.