Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Прорыв трубы в Киеве
В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 9:00 – количество обстрелов уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, но минометы враг с линии фронта так и не убрал. С утра проезд на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве усложнен из-за масштабной воронки в асфальте, размером 3 на 3 метра.
Также в выпуске:
Россия отправила снайперов-вагнеровцев в Ливию.
В Харькове произошла стрельба. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги госпитализировали одного человека.
На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок коньяка и ликера времен российского царя Николая II.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии