Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Прорыв трубы в Киеве

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 9:00 – количество обстрелов уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, но минометы враг с линии фронта так и не убрал. С утра проезд на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве усложнен из-за масштабной воронки в асфальте, размером 3 на 3 метра.

Также в выпуске: Россия отправила снайперов-вагнеровцев в Ливию. В Харькове произошла стрельба. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги госпитализировали одного человека. На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок коньяка и ликера времен российского царя Николая II.