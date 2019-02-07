10:32
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Учения в Азовском море

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 9:00 – украинские защитники на Донбассе уничтожили грузовик российских оккупантов "Урал". Кроме того, еще двое наемников ликвидированы, один ранен. В Азовском море военные совместно с пограничниками провели учения. На них отработали отражение возможного вражеского нападения.

      Также в выпуске:

      Российский суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов в отношении пленных украинских моряков.

      В Стамбуле рухнул восьмиэтажный жилой дом, по меньшей мере двое жителей умерли.

      Из самолета, перевозившего Эмилиана Салу, достали тело, экспертиза установит принадлежит ли оно футболисту.

      blog_ava
      Обвал восьмиэтажного дома в Стамбуле попал на видео
      сегодня
      595
      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      BankID: что это, как действует и какая от него польза
      сегодня , 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
      Яніна Ткачук 25
      Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      сегодня , 09:01 Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      269
      Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак
      сегодня , 08:22 Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак
      170
      У Росії жити гірше, або Чому росіянам не варто їхати до України
      сегодня , 08:40 У Росії жити гірше, або Чому росіянам не варто їхати до України
      Артем Овдієнко 1342
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      сегодня , 08:07 Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      3120
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук