Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Учения в Азовском море

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 9:00 – украинские защитники на Донбассе уничтожили грузовик российских оккупантов "Урал". Кроме того, еще двое наемников ликвидированы, один ранен. В Азовском море военные совместно с пограничниками провели учения. На них отработали отражение возможного вражеского нападения.

Также в выпуске: Российский суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов в отношении пленных украинских моряков. В Стамбуле рухнул восьмиэтажный жилой дом, по меньшей мере двое жителей умерли. Из самолета, перевозившего Эмилиана Салу, достали тело, экспертиза установит принадлежит ли оно футболисту.