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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 9: 00: Сутки на фронте. ДТП с маршруткой в Днепре

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 сентября по состоянию на 9:00 – в течение суток боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов 6 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Микроавтобус в Днепре полностью заполненный пассажирами врезался в автомобиль "Волга", который резко затормозил, потому что его подрезала иномарка.

      Также в выпуске:

      Харьковского насильника 12-летней школьницы помогла правоохранителям найти его же одноклассница.

      Юг Испании потерпел масштабные подтопления: уже известно о пяти погибших.

      В Рио-Де-Жанейро в результате пожара в больнице погибли 11 человек.

      blog_ava
      Гороскоп на 14 сентября для всех знаков зодиака
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      Теги: Война на Донбассе Постраждалі Аварии и ДТП Новости Днепра Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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