Выпуск новостей за 9: 00: Сутки на фронте. ДТП с маршруткой в Днепре
В выпуске новостей за 14 сентября по состоянию на 9:00 – в течение суток боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов 6 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Микроавтобус в Днепре полностью заполненный пассажирами врезался в автомобиль "Волга", который резко затормозил, потому что его подрезала иномарка.
Также в выпуске:
Харьковского насильника 12-летней школьницы помогла правоохранителям найти его же одноклассница.
Юг Испании потерпел масштабные подтопления: уже известно о пяти погибших.
В Рио-Де-Жанейро в результате пожара в больнице погибли 11 человек.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии