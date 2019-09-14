Выпуск новостей за 9: 00: Сутки на фронте. ДТП с маршруткой в Днепре

В выпуске новостей за 14 сентября по состоянию на 9:00 – в течение суток боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов 6 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Микроавтобус в Днепре полностью заполненный пассажирами врезался в автомобиль "Волга", который резко затормозил, потому что его подрезала иномарка.

Также в выпуске: Харьковского насильника 12-летней школьницы помогла правоохранителям найти его же одноклассница. Юг Испании потерпел масштабные подтопления: уже известно о пяти погибших. В Рио-Де-Жанейро в результате пожара в больнице погибли 11 человек.

Источник: 24 канал