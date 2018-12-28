Выпуск новостей за 9: 00: сутки на фронте. Украинские моряки в плену РФ

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики на Востоке Украины восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных. Консулы посетят раненых украинских моряков после Рождества. По словам омбудсвумен Людмилы Денисовой, Украина до сих пор не получила официальной информации о ранении и лечении военнопленных.

Также в выпуске: В военной части ВСУ разорвался котел, один военный травмирован. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 6,4% за прошедшую неделю. Украинский "Тягнизуб" Олег Скавыш попал в Книгу рекордов Гиннеса. Беременная Меган Маркл намекнула, когда родит первенца.