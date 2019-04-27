Выпуск новостей за 9: 00: Танки РФ на оккупированной Луганщине. Ситуация на Шри-Ланке

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 9:00 – на оккупированной части Луганщины ОБСЕ обнаружили более полусотни танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и зенитно-ракетное вооружение. В Шри-Ланке полиция провела антитеррористическую операцию против подозреваемых в причастности к серии взрывов в храмах.

Также в выпуске: За прошедшие сутки российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Европа отказывается от российских углеводородов – нефтепровод "Дружба" перекрыли на неопределенный срок. В школах столицы Украины вводят шведские столы.

Источник: 24 канал