Выпуск новостей за 9: 00: Танки РФ на оккупированной Луганщине. Ситуация на Шри-Ланке
В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 9:00 – на оккупированной части Луганщины ОБСЕ обнаружили более полусотни танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и зенитно-ракетное вооружение. В Шри-Ланке полиция провела антитеррористическую операцию против подозреваемых в причастности к серии взрывов в храмах.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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