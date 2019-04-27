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      Выпуск новостей за 9: 00: Танки РФ на оккупированной Луганщине. Ситуация на Шри-Ланке

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 9:00 – на оккупированной части Луганщины ОБСЕ обнаружили более полусотни танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и зенитно-ракетное вооружение. В Шри-Ланке полиция провела антитеррористическую операцию против подозреваемых в причастности к серии взрывов в храмах.

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

      Европа отказывается от российских углеводородов – нефтепровод "Дружба" перекрыли на неопределенный срок.

      В школах столицы Украины вводят шведские столы.

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      Теги: Война на Донбассе Серия терактов на Шри-Ланке Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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