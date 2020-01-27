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      Выпуск новостей за 9: 00: Украина возвращается в ПАСЕ. Взрыв гранаты в Харькове

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 9:00 сегодня начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы и уже с участием украинской делегации. В Харькове от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина. Трагедия произошла в квартире жилого дома.

      Также в выпуске:

      Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил соболезнование по поводу смерти звезды баскетбола Коби Брайанта.

      Несмотря на войну на Донбассе, украинские суды заставляют отечественный оборонный завод выплатить россиянам миллионы долларов. За то, что те прекратили поставлять свои товары компаниям соседа-агрессора, который напал на Украину.

      В Канаде работник заправки нашел котов, которые примерзли хвостами к земле.

       

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      Теги: Выпуск новостей Взрыв ПАСЕ
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