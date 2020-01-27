Выпуск новостей за 9: 00: Украина возвращается в ПАСЕ. Взрыв гранаты в Харькове

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 9:00 сегодня начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы и уже с участием украинской делегации. В Харькове от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина. Трагедия произошла в квартире жилого дома.

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