Выпуск новостей за 9: 00: Ужасная стрельба в Киеве. Драка в столичном кафе

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 9:00 – в центре Киева началась стрельба. Полиция до сих пор ищет нападавшего, который накануне убил 3-летнего мальчика. Двадцать молодых людей ворвались в заведение на Левом берегу Киева и устроили массовую драку.

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А в столице празднования начнутся через две недели. На Софийской и Контрактовой площадях уже традиционно будут работать рождественские ярмарки.