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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 9: 00: Ужасная стрельба в Киеве. Драка в столичном кафе

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 9:00 – в центре Киева началась стрельба. Полиция до сих пор ищет нападавшего, который накануне убил 3-летнего мальчика. Двадцать молодых людей ворвались в заведение на Левом берегу Киева и устроили массовую драку.

      Также в выпуске:

      В министерстве иностранных дел отреагировали на угрозы из России по "выходу из состава Украины ряда областей".

      А в столице празднования начнутся через две недели. На Софийской и Контрактовой площадях уже традиционно будут работать рождественские ярмарки.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Киева Покушение на Соболева Выпуск новостей
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