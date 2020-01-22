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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Выпуск новостей за 9: 00: ужасное ДТП в Киеве. День соборности в Украине

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 9:00 – в столице машина влетела в остановку общественного транспорта. Авто службы охраны протаранило троллейбус, а от удара его отбросило в остановку. Водитель погиб на месте. Сегодня Украина отмечает День соборности. Традиционно в этот день украинцы в разных городах образуют живые цепи, символизирующие объединение восточных и западных земель Украины

      Также в выпуске:

      С днем Соборности украинцев поздравил в видеообращении Владимир Зеленский, который сейчас находится в Швейцарии.

      Украинец стал жертвой урагана "Глория", бушующего в Испании.

      Компания Boeing официально прекратила производство известных пассажирских самолетов 737 MAX.

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      Теги: День соборности Аварии и ДТП Выпуск новостей
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