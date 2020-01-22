Выпуск новостей за 9: 00: ужасное ДТП в Киеве. День соборности в Украине

В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 9:00 – в столице машина влетела в остановку общественного транспорта. Авто службы охраны протаранило троллейбус, а от удара его отбросило в остановку. Водитель погиб на месте. Сегодня Украина отмечает День соборности. Традиционно в этот день украинцы в разных городах образуют живые цепи, символизирующие объединение восточных и западных земель Украины

Также в выпуске: С днем Соборности украинцев поздравил в видеообращении Владимир Зеленский, который сейчас находится в Швейцарии. Украинец стал жертвой урагана "Глория", бушующего в Испании. Компания Boeing официально прекратила производство известных пассажирских самолетов 737 MAX.